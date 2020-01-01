أوبو تستعد لإطلاق ساعة ذكية بنظام Wear OS أخر الشهر الجاري

أعلنت شركة أوبو عن عملها على ساعة ذكية بنظام جوجل Wear OS، وذلك لأول مرة بعد بعد إطلاق الساعة الأولى لها بنظام تشغيل مبسط.





يبدو أن شركة أوبو حصلت على دوافع إيجابية لإطلاق أول ساعة ذكية لها بنظام تشغيل جوجل Wear OS. فبعد أن أطلقت الشركة أو ساعاتها الذكية على الإطلاق في مارس الماضي تحت اسم Oppo Watch، تسعى الشركة الصينية لإطلاق ساعة جديدة لكن هذه المرة مع قدرات أكبر خاصة فيما يتعلق بنظام التشغيل الذي تستخدمه.





وقد قامت أوبو بإطلاق ساعتها الذكية الأولى على الإطلاق في مارس الماضي مع نظام تشغيل بسيط قامت بتطويره على الساعة.





لكنها الآن ترغب بإطلاق ساعة بنظام أكثر مزايا عبر Wear OS الذي تطوره جوجل ويُعد بمثابة نظام أندرويد الساعات الذكية.





يُذكر أن الصورة التشويقية التي كشفت عنها الشركة حول الساعة توحي بتشابه كبير مع الساعة الأولى التي أطلقتها في شهر مارس، وهي أشبه بتصميم ساعة آبل الجيل الرابع. ولذلك، فمن المحتمل أن تتشابه الخواص الداخلية للساعة الجديدة لكن بتحسين على مستوى نظام التشغيل وربما المستشعرات الإضافية.





وفي حال كان هناك تشابه بالعتاد الداخلي، فربما نرى شاشة AMOLED وميزة الشريحة الإلكترونية لإرسال واستقبال المكالمات ومستشعر ضربات القلب.





كذلك، ربما نراها مع ذاكرة رام بسعة 1 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 8 جيجابايت، وربما معالج كوالكوم Snapdragon Wear 2500.



