دولة ترصد أول إصابة محلية بفيروس كورونا منذ 100 يوم

السبت 25/يوليه/2020 - 09:51 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا

رصد مسؤولون بوزارة الصحة في فيتنام، اليوم السبت، أول إصابة بفيروس كورونا في البلد الواقع بجنوب شرق آسيا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.

                      

وبحسب وزارة الصحة الفيتنامية، بلغ مجموع عدد حالات الإصابة بالفيروس 415 حالة فقط، وذلك بفضل إجراءات حجر صحي مشددة وبرنامج موسع للفحص الطبي، ولم تعلن البلاد عن رصد أي إصابات محلية بالعدوى منذ حوالي مئة يوم.

 

وكشفت الصحة الفيتنامية، في بيان لها، أن نتائج فحص رجل يبلغ من العمر 57 عاما من مدينة دانانغ السياحية جاءت إيجابية (أي مصاب) مما دفع لعزل 50 شخصا من المخالطين له، ولم توضح كيف ومتى أصيب الرجل بالعدوى.

 

وأعادت السلطات في العاصمة هانوي، التوصية بارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدينة سياحيه فيروس كورونا فيتنام أول اصابة

أخبار تهمك

قرار جديد من فايلر في قضية أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير: الأهلي سيتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعة

الجيش الليبي يحذر الميليشيات من الاقتراب من سرت والجفرة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إثيوبيا: لا نريد اتفاقا ملزما حول سد النهضة يقيدنا

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

النجم الساحلي يعرض على الأهلي صفقة ذهبية

منذ أقل من ساعتين

بـ100 مليون يورو.. برشلونة يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ يوم

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ حوالي 9 ساعات

4 قرارات حكومية جديدة تطبق هذا الأسبوع.. تعرف عليها

منذ حوالي 13 ساعة

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 22 ساعة

أحمد فتحي يُوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ ساعة و 26 دقيقة

رد فعل نجم الأهلي بعد الخطأ الإداري بفسخ عقده مع القلعة الحمراء

منذ حوالي 10 ساعة

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة عن تصريح أثيوبيا الأخير حول سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

فيتنام تستأنف رحلاتها إلى تايوان وهونج كونج وماكاو

وضع الطلبة الذين تم إجلاؤهم من ووهان الصينية تحت الحجر الصحي

ماليزيا تؤكد إصابة أول حالة بفيروس كورونا

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في فيتنام إلى 29

بسبب انتشار فيروس كورونا.. فيتنام تغلق أكبر مستشفياتها

دولة جديدة تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:02 ص

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

01:05 ص

شوبير: الأهلي سيتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

09:34 ص

بـ100 مليون يورو.. برشلونة يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

03:33 ص

النجم الساحلي يعرض على الأهلي صفقة ذهبية

08:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً