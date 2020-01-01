تعليق ناري من زوج روبي بعد ظهورها بالبيجامة

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قامت الفنانة روبي بنشر صورة جديدة لها ظهرت بها مرتدية بيجامة، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعقب عليها زوجها لاعب كرة القدم إسلام صيام وقام بنشر صورة لها، وكتب قائلاً: "هي البيجامات الحلوة دي مبتطلعش إلا في الصور يعني؟، أومال في البيت هاريانا إسدالات وكاستور ليه طيب؟".



وعلق أحد المتابعين عليه قائلاً: "روبي قمر في كل حالاتها".



يذكر أن آخر أعمال روبي كان فيلم "حملة فرعون" من بطولة عمرو سعد ومحمود عبد المغني وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، ومن إنتاج محمد السبكي. والفيلم مأخوذ عن من فيلم "الساموراي السبعة" الذي أنتج عام 1954، ويعد من أشهر الأعمال السينمائية.