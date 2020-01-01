وائل جسار يحتفل بعيد ميلاد نجلته

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أحتفل الفنان اللبناني وائل جسار، بعيد ميلاد نجلته، من خلال نشر مقطع فيديو جديد يجمعه بها وبزوجته، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







وعلق وائل، على مقطع الفيديو قائلًا:"عيد ميلاد سعيد يا برنسيسة".







ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور جسار، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"كل سنة وهي طيبة" وأضاف آخر"عيد ميلاد سعيد يا جميلة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"العمررر كلووووو..اديش صار عمرها الامورة





يذكر أن آخر أعمال وائل جسار، أغنية "متغبش ثواني" التي طرحها خلال عيد الفطر المبارك الماضي، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".