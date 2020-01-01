"رويترز" تعلن حصيلة حالات الإصابة بفيروس كورونا في كل منطقة عالمية

السبت 25/يوليه/2020 - 09:18 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أبلغ ما يقرب من 40 دولة عن زيادات قياسية في يوم واحد في إصابات فيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع الماضي، أي حوالي ضعف العدد الذي سجلته في الأسبوع السابق، وبحسب حصيلة وكالة "رويترز" أظهر ارتفاعًا في انتشار الوباء في كل منطقة من مناطق العالم.

وتظهر بيانات "رويترز"، التي تم جمعها من التقارير الرسمية، ارتفاعًا مطردًا في عدد الدول التي أبلغت عن زيادات يومية قياسية بالفيروس خلال الشهر الماضي.

وسجلت سبع دول على الأقل مثل هذه الزيادات منذ ثلاثة أسابيع، وارتفعت إلى 13 دولة على الأقل قبل أسبوعين إلى 20 دولة على الأقل الأسبوع الماضي وإلى 37 دولة هذا الأسبوع.

ويقول خبراء ومسؤولون في مجال الصحة، إنه من شبه المؤكد أنه لا يتم الإبلاغ عن الأعداد الحقيقية لكلتا الحالتين والوفيات، خاصة في البلدان ذات أنظمة الرعاية الصحية السيئة. بالنسبة لهذا التقرير، اقتصرت بيانات "رويترز" على الدول التي تقدم أرقامًا يومية منتظمة.

لقد ازداد معدل الحالات ليس فقط في دول مثل الولايات المتحدة والبرازيل والهند، التي سيطرت على عناوين الأخبار العالمية مع تفشي كبير، ولكن في أستراليا واليابان وهونج كونج وبوليفيا والسودان وإثيوبيا وبلغاريا وبلجيكا وأوزبكستان وإسرائيل وغيرها.

تشهد العديد من البلدان، وخاصة تلك التي خفف فيها المسؤولون عمليات الإغلاق عن بُعد في مواقع التواصل الاجتماعي، ذروة ثانية بعد أكثر من شهر من تسجيلها لأول مرة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس هذا الأسبوع: "لن نعود إلى الوضع الطبيعي القديم. لقد غير الوباء بالفعل الطريقة التي نعيش بها حياتنا. نحن نطلب من الجميع التعامل مع القرارات المتعلقة بالمكان الذي يذهبون إليه وماذا يفعلون ومن يلتقون بهم كقرارات حياة أو موت - لأنهم هم".

عادة ما يسبق ارتفاع عدد الحالات ارتفاع عدد الوفيات بمقدار أسبوعين.

لا تزال الولايات المتحدة على رأس قائمة الحالات، حيث مرت هذا الأسبوع بأكثر من 4 ملايين حالة وسجلت أكثر من 1000 حالة وفاة لمدة أربعة أيام متتالية. كما تجاوزت البرازيل والهند - التي يقول علماء الأوبئة أنه من المحتمل أن تصل إلى ذروة شهورها - مليون حالة.

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