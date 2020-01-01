سعد لمجرد يغازل جمهوره بصورة جديدة من كليب "عدى الكلام"

السبت 25/يوليه/2020 - 09:43 ص
سعد لمجرد
سعد لمجرد
روان هيثم
نشر الفنان سعد لمجرد صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتضمنت هذه الصورة مشهد له من أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "عدى الكلام"، وكتب قائلاً: "غالبًا ما تؤدي الطرق الصعبة إلى وجهات جميلة".

وتوالت عليه العديد من التعليقات، حيث علق أحد المتابعين عليه قائلاً: "أحلى فنان في العالم".

يذكر أن أغنية "عدى الكلام" للفنان سعد لمجرد 14 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، وذلك بعد أيام قليلة من طرحها.

الاغنية كان من المقرر طرحها قبل فترة ولكن تم تأجيلها لوفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي.

وتتضمن كلمات أغنية "عدى الكلام" الآتي: "شكله مش موضوع بسيط.. فيه غدر وفيه حوارات.. ده أنا بسهر بالساعات كل ده بيحصل قوام.. حاسس كدة اني ابتديت ابقا رومانسي وضعيف.. ليه نومي بقا خفيف.. كنت لما بنام بنام.. الجمال عدى الكلام تضحكيلي وتاخدي كام.. أدفع العمر اللي جاي.. بس بشروط السلام مش بأفور صدقيني حسي بيا كلميني.. حتى لو موضوع غريب.. اللي طالبه تفهميني.. أنا والله ابن ناس مش بعاكس بالأساس".

أخبار تهمك

النجم الساحلي يعرض على الأهلي صفقة ذهبية

منذ أقل من ساعتين

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إثيوبيا: لا نريد اتفاقا ملزما حول سد النهضة يقيدنا

منذ حوالي 18 ساعة

أحمد فتحي يُوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

4 قرارات حكومية جديدة تطبق هذا الأسبوع.. تعرف عليها

منذ حوالي 13 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ ساعة و 22 دقيقة

شوبير: الأهلي سيتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعة

الجيش الليبي يحذر الميليشيات من الاقتراب من سرت والجفرة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 22 ساعة

بـ100 مليون يورو.. برشلونة يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة عن تصريح أثيوبيا الأخير حول سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

قرار جديد من فايلر في قضية أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل نجم الأهلي بعد الخطأ الإداري بفسخ عقده مع القلعة الحمراء

منذ حوالي 10 ساعة

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:02 ص

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

01:05 ص

شوبير: الأهلي سيتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

09:34 ص

بـ100 مليون يورو.. برشلونة يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

03:33 ص

النجم الساحلي يعرض على الأهلي صفقة ذهبية

08:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً