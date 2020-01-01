سعد لمجرد يغازل جمهوره بصورة جديدة من كليب "عدى الكلام"

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نشر الفنان سعد لمجرد صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتضمنت هذه الصورة مشهد له من أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "عدى الكلام"، وكتب قائلاً: "غالبًا ما تؤدي الطرق الصعبة إلى وجهات جميلة".



وتوالت عليه العديد من التعليقات، حيث علق أحد المتابعين عليه قائلاً: "أحلى فنان في العالم".



يذكر أن أغنية "عدى الكلام" للفنان سعد لمجرد 14 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، وذلك بعد أيام قليلة من طرحها.



الاغنية كان من المقرر طرحها قبل فترة ولكن تم تأجيلها لوفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي.



وتتضمن كلمات أغنية "عدى الكلام" الآتي: "شكله مش موضوع بسيط.. فيه غدر وفيه حوارات.. ده أنا بسهر بالساعات كل ده بيحصل قوام.. حاسس كدة اني ابتديت ابقا رومانسي وضعيف.. ليه نومي بقا خفيف.. كنت لما بنام بنام.. الجمال عدى الكلام تضحكيلي وتاخدي كام.. أدفع العمر اللي جاي.. بس بشروط السلام مش بأفور صدقيني حسي بيا كلميني.. حتى لو موضوع غريب.. اللي طالبه تفهميني.. أنا والله ابن ناس مش بعاكس بالأساس".