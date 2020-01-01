رئيس فرنسا يطمئن على مبابي

السبت 25/يوليه/2020 - 10:06 ص
كيليان مبابي
كيليان مبابي
وكالات
حاول رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون الاطمئنان على كيليان مبابي بعد إصابته في مباراة سانت إيتيان بنهائي كأس فرنسا وذلك أثناء تسليمه الميدالية الذهبية للبي اس جي.

وتعرض باريس سان جيرمان لضربة موجعة في نهائي كأس فرنسا، أمس الجمعة، بعد إصابة نجمه الشاب كيليان مبابي إثر تدخل قوي من مدافع "الخضر" لويك بيران، الذي توجب طرده من قبل حكم المباراة.

واضطر مبابي إلى المغادرة بعد ذلك التدخل الغليظ، تاركا مكانه للإسباني بابلو سارابيا في الدقيقة 32، وهو موقف حبس أنفاس جماهير الفريق البارسي ومديره الفني، الألماني توماس توخيل، الذي يعول كثيرا على نجم "الديوك" في الاستحقاقات القادمة.

وبعد المباراة سأل الرئيس الفرنسي، مبابي: "هل هناك أي كسر؟".

فأجابه مبابي: "لا لا، لا أعتقد ذلك، سأذهب إلى المستشفى لاحقا للتأكد".

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب الشاب للفحوص الطبية صباح السبت، للتأكد من مدى إصابته.

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره ليون، يوم الجمعة القادم، في نهائي كأس الرابطة الفرنسية، قبل مواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا بأغسطس.

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