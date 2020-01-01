الليلة.. إيهاب توفيق يُحيي حفلًا غنائيًا في تونس

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يستعد الفنان إيهاب توفيق الليلة لإحياء حفلاً غنائيًا بمدينة الحمامات في تونس، وذلك بعد فترة كبيرة من التوقف عن الحفلات الغنائية بسبب انتشار فيروس كورونا.



ومن المُقرر أن يقدم إيهاب توفيق خلال الحفل مجموعة من أغانيه المميزة منها :"كل يوم يحلو، عرفت معاك، عمري ما انسى، إحساسي قالي، عامل خجول، خلف خلاف،

محدش يعرف، ياه عالبراءة، عمال بيحلو".





وفي سياق آخر، انتهى إيهاب توفيق من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "هيا دنيا"، والأغنية تدعو للتفاؤل، وسيتم طرحها على طريقة الفيديو كليب، وهي من إنتاج إيهاب توفيق، تنفيذ شركة اكس جيرينيشن ايجيبت، إخراج متيم السراج، توزيع أحمد عادل، وهي من ألحان الملحن الراحل أشرف سالم.