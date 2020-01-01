نجم مانشستر سيتي: ما حققته فاق كل أحلامي

السبت 25/يوليه/2020 - 09:35 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
وكالات

أعرب ديفيد سيلفا نجم مانشستر سيتي عن سعادته البالغة بالمسيرة التي حققها رفقة فريقه قبل مواجهة نوريتش سيتي غدا بالجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

حقق سيلفا 11 لقباً في 10 مواسم مع السيتي، منها 4 ألقاب في الدوري الممتاز منذ انضمامه من فالنسيا في 2010.

وسيرحل اللاعب الإسباني (34 عاماً) الذي سجل 60 هدفاً في 308 مباريات بالدوري عن إستاد الاتحاد، عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم.

وقال سيلفا: "عندما استرجع الماضي لم أتخيل أبداً في أقصى أحلامي جموحاً تحقيق كل ذلك، عندما تكون شاباً لا تحلم بكل هذه الأشياء".

وأضاف: "تحلم بأن تكون لاعب كرة، ثم لاعب كرة محترف، ثم اللعب بالدرجة الأولى، ولكن لا تفكر في إمكانية تحقيق كل شيء ممكن".

ونال سيلفا جائزة لاعب الشهر في الدوري مرة واحدة فقط، رغم أنه من أكثر لاعبي السيتي ثباتاً في المستوى، لكنه لا ينشغل كثيراً بالجوائز الفردية.

وتابع: "أريد أن يذكرني الناس بأنني شخص لطيف، واستمتع باللعب، وأن يستمتع الجمهور بأدائي وهذا بسيط".

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مانشستر سيتي دافيد سيلفا

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