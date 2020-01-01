سفيرنا في كندا يكشف تفاصيل تزيين شلالات نياجرا بعلم مصر

كشف السفير أحمد أبوزيد، سفير مصر في كندا، عن تفاصيل إضاءة شلالات نياجرا بالعلم المصري، مشيرا إلى أن شلالات نياجرا معلم سياحي عالمي مشهور، حيث أنها منطقة يزورها نحو 20 مليون سائح سنويا.





وأشار "أبوزيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن تزيين شلالات نياجرا بعلم مصر احتفالا بثورة 23 يوليو هو اعلانا أمام العالم بأهمية مصر كدولة، ودليلا على خصوصية العلاقة بين مصر وكندا.





وأضاف أنه تم رفع العلم المصري يوم 23 يوليو أمام مقر بلدية العاصمة السياسية لكندا في حضور عدد من المسئولين، مشيرا إلى أن أبناء الجالية المصرية في كندا شعروا بسعادة كبيرة، كما تم عزف النشيد الوطني أمام شلالات نياجرا.





وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل عديدة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو، بأن الدولة تستمد منها الإصرار والإرادة لتحقيق مستقبل مشرق للجيل الحالي والأجيال القادمة، والسعي لتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة وملحمة تنموية فريدة لبناء وطن قوي.





جاء ذلك خلال إلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو.





أبرز محطات عزتنا





استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه بتوجيه خالص التحية إلى رموز الثورة الرئيس الراحل محمد نجيب، وقائدها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر خالد الذكر.





وقال الرئيس السيسي، إن ثورة 23 يوليو 1952، ستبقى أحد أيام مجدنا وأبرز محطات عزتنا.. دائما ما كان احتفالنا بذكرى ثورة يوليو المجيدة لم يقتصر على تغيير الحالة المصرية وإنما امتد ضياؤها لشمل قارتنا الإفريقية والمنطقة العربية.





عقيدة مصر





وفي هذا الصدد، أكد الرئيس، أن عقيدة مصر مبنية على احترام الآخر واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوقها ومكتسباتها.





بناء وطن قوي





وتابع السيسي، أنه في ظل استكمال روح ثورة يوليو وأهدافها السامية، فإن الدولة ماضية في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة وملحمة تنموية فريدة لبناء وطن قوى متقدم في جميع المجالات من خلال إقامة المشروعات القومية الكبرى في كافة أرجاء الوطن.





مصر مُحاطة بأمور في غاية الخطورة





ولم يغفل الرئيس عن إيضاح كافة الأمور، قائلًا؛ قد قدر الله لهذا الجيل أن يواجه تحديات لم تمر بها مصر في تاريخها الحديث، فما يدور حولنا من أمور بالغة الخطورة، تتطلب أن يكون المصريون على قلب رجل واحد لعبور الأزمات على النحو الذي يحمي أمنها، مشددًا على أن تهديدات الأمن القومي تجعلنا أكثر حرصًا لامتلاك القدرة الشاملة، وتجعل من الاصطفاف الوطني أمرًا حتميًا.





حماية الحقوق التاريخية





وأوضح الرئيس أن مصر قادرة وقت الحاجة على اتخاذ إجراءات لحماية حقوقها التاريخية، مشددًا على أهمية المرحلة الحالية التي تمر بها مصر.





العزم والإصرار من ثورة يوليو



