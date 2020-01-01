شوبير: الأهلي سيتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة بشأن تخطيط النادي الأهلي لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادا لإنطلاق الموسم الجديد.





وأكد شوبير أن الأهلي يخطط لموسم انتقالات تاريخي وينوي التعاقد مع أكثر من صفقة مميزة لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو المقبل.





كما أشار شوبير إلى أن المارد الأخمر يخطط منذ فترة طويلة لضم 3 نجوم في الصيف وكان من ضمنهم طاهر محمد طاهر الذي أنهى النادي الاتفاق معه بالفعل وضمه بشكل رسمي.





وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه التليفزيوني: " الأهلي على موعد مع صفقتين من العيار الثقيل الأولى للاعب معار خارج ناديه يقدم مستويات جيدة، والثانية ستكون بمثابة مفاجأة مدوية للجميع".





وأختتم أحمد شوبير حديثه قائلا:"سأكتفي بذكر هذه المعلومات ولن أفصح عن باقي الأسماء لأحد في الوقت الحالي".



