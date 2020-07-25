الطالع الفلكي السّبت 25/7/2020..المَصْلَحَة المُشْتَرَكَة!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الميزان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العذراء.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 22 يُوليو - 22 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 16 يوليو - 16 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الهَنْعَة من 16 يوليو - 28 يوليو.





اليوم 18 أبيب قبطى ، 25 تَمُّوز رُومى ، 4 ذو الحجّة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -يَاسِتِّى مَتِيجِى نِتْفَاهِم أحسن ، واهِى لؤمَة هَنِيَّة تِكَفِّى مِيَّة. (محمّد عوض من فيلم باى باى ياحلوة-1973)





*القمر فى الميزان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الميزان يعنى

الإنتباه لكفتىْ الميزان ،إيراداتك ومصروفاتك ، منزلك وعملك ، زوجتك ووالدتك ، بطنك وعقلك، بائع ومُشترى ، عريس وعروس، كفتان مُتقابلتان لكن غير مُتعارضتان يربطهما عمود واحد هو المصلحة المُشتركة وعليك التوفيق بينهما قدر إمكانك حتى تستوى الكفتان بالعدالة دون شطط من كفّة على حساب الأخرى ، وقت مُلائم لإنعاش نفسك بحمام دافئ وملابس فريش نظيفة ووضع العطور لتشعر بطعم الحياة واستعادة روح الشباب والصحّة والحيويّة من جديد ، التسوّق والإستفادة من عروض الخصومات والتفاوض على الأسعار بشجاعة فى السلع التى تحتمل أكثر من سعر و توفير كل قرش يُمكن توفيره ، بالإضافة لإعادة تدوير الأغراض البالية بدلاً عن الإسراف وشراء الجديد ، ولأن برج الميزان علوّ زُحل فتسوية النزاعات القانونيّة مُرجّح وبصورة تُرضى الطرفين دون شطط من طرف على حساب الآخَر ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الصدقات فى الخفاء والنصائح بطلف والإنجازات دون ضجّة من غيركلام ، هذا سبب تشبّث الناس بك وحُبّهم لك،يوم مناسب لمُساعدة مُحتاج.





برج الثور: وقت مُناسب للبحث عن وظيفة إضافيّة جانبيّة لكسب بعض القروش الحلال ولو كانت قليلة ، فكّر بإحتراف هوايتك التى تبرع فيها بجانب وظيفتك.





برج الجوزاء: جلسة صُلح أو تسوية لنزاع واردة ، تأكد أن تكون بدايتك الجديدة خالية من أى شوائب أو ضغائن لتكون بدايتك مع الحبيب أو القريب صافية.





برج السّرطان: إن شعرت بإحساس الشك تجاه أمرٍ ما فلا تفعله مهما كان سليماً فى مظهره،على أقل تقدير قم بتأجيله والأيام كفيلة بإثبات شعورك، من عدمه.





برج الأسد: الخيرالذى تقدمه لمن حولك يرجع لك شاملاً الفوائد، وتصرفاتك الخشنة ليست إستثناء من تلك القاعدة، محبّة الناس كنز فلا تستخف بها.





برج العذراء : الأشخاص السّيئون غالباً يظلون سيّئين، ولامجال لتوقّع تغيير ولو طفيف فى سلوكهم البغيض، لا تورّط نفسك مع مشبوهين بحجّة توقّع مكاسب.





برج الميزان : برجك يرمز للموازنة بين الكرم والحرص، العقل والقلب، موازنة فى علاقتك بين الوالدة والزوجة ، لا تسمح لكفّة بالشطط على حساب كفّة أخرى.

برج العقرب: الأنشطة الإجتماعيّة ولو عن طريق هاتفك النقال فكرة طيبة، صِلَة الرَحِمْ تعنى تقديم المُساعدة وليس تبادل العبارات الودية فقط.





برج القوس: فى علاقتك العاطفيّة تمسّك بالحدود الأخلاقيّة إن كنت لاتزال فى مرحلة الخطوبة، وابتعد عن علاقة خارج الخط إن كنت متزوجًا.





برج الجدى: نشاطات خارج المنزل ،إن لم تحظ بها فلا يعنى أن تظل حبيس المنزل وأنت عابس ، إبحث عن فيلم كوميدى قديم ، أبرك من مائة نزهة.





برج الدّلو: تمسّك بهدوئك وثباتك الإنفعالى ،الغضب يزول سريعاً لكن كلماتك الغاضبة قد لاتزول بنفس السّرعة فتأكد من ضبط لسانك.



