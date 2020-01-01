مدحت صالح يحيي حفلًا غنائيًا بدار الأوبرا في هذا الموعد

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يستعد الفنان مدحت صالح، لإحياء حفلاً غنائيًا، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الخميس 13 أغسطس المقبل، بصحبة فرقة الموسيقار عمرو سليم الموسيقية، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.





وفي سياق آخر، فرغ مدحت صالح من تسجيل بعض أغانى ألبومه الجديد، يتضمن الألبوم أغنية أغنية "أحلي الناس"، وهي من كلمات أيمن عز، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، وأغنية "وردي"، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، توزيع محمد شفيق،

وأغنية "حالتي صعبة"، وهي من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد شفيق،

وأغنية "قربلي"، وهي من كلمات أيمن عز، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق.



كما يشمل الألبوم أيضًا أغنية "شوف يا معلم"، وهي من كلمات محمد مصطفي، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شقيق، وأيضًا أغنية "بالمختصر المفيد"، وهي من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمد شفيق.







والجدير بالذكر أن مدحت صالح طرح مؤخرًا أغنية "يا أبو بالطو أبيض" لدعم أطباء مصر والعالم بسبب جهودهم الكبيرة فى مواجهة فيروس كورونا، والأغنية من ألحان عزيز الشافعي، وكلمات عمر طاهر، وتوزيع كريم عبد الوهاب.





