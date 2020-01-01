لحظة اقتحام مسؤوليين أمريكيين للقنصلية الصينية في هيوستن

السبت 25/يوليه/2020 - 09:07 ص
الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
وكالات

اقتحم عدد من المسؤولين الأمريكيين، اليوم السبت، القنصلية الصينية في هيوستن أكبر مدن ولاية تكساس بعد طرد الموظفين منها، وفقًا لصحيفة "هيوستن كرونيكل".

 

وذكرت الصحيفة الأمريكية، بأن المسؤولين، دفعوا الباب الخلفي الصغير للقنصلية بعد أن فشلوا في الدخول عبر المداخل الثلاثة الأخرى.

 

وكشفت الصحيفة الأمريكية، أن كان هناك رجال أمن يرتدون قمصان عليها ملصقات "وزارة الخارجية".

 

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أوروبية، بأن القنصلية الصينية في هيوستن أحرقت وثائقها بعد قرار إغلاقها.

 

وأوضحت شرطة هيوستن، عبر حسابها على موقع تويتر، أنه لم يسمح القائمون على القنصلية بدخول قوات الأمن بعد مشاهدة الدخان المتصاعد.


وقد علقت وزارة الخارجية الصينية، في وقت سابق، على طلب أمريكا بإغلاق قنصليتها في هيوستن خلال 72 ساعة، واصفة إياه بالعشوائي.

 

وأعلنت الخارجية الصينية، أنها تلقت أمرا من الولايات المتحدة الأمريكية بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستن، بحسب ما ذكرت لوكالة الأنباء الفرنسية.

 

وكان مصادر إعلامية، أكدت أن الخارجية الأمريكية طلبت من الصين إغلاق قنصليتها في هيوستن خلال 72 ساعة.

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