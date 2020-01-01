درة تثير حيرة جمهورها بهذه الصورة

السبت 25/يوليه/2020 - 08:50 ص
بوابة الفجر

أثارت الفنانة التونسية درة الكثير من الجدل والحيرة بين جمهورها بعد أن نشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت درة على الصورة قائلة: "أنت نور، أنت نور. لا تسمح أبدًا لأي شخص أو أي قوة بتبليل النور أو لعنه أو تقليله"، لتتلقى المئات من التعليقات التي تتسائل عن معنى الرسالة والنصيحة التي تقولها لهم.

وكانت درة قد غابت عن الدراما الرمضانية منذ عدة أعوام حيث كان آخر عمل قدمته هو مسلسل "نسر الصعيد" والذي عرض من ثلاثة أعوام وكان من بطولة الفنان محمد رمضان ووفاء عامر وعائشة بن أحمد

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