لليوم الثاني.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 70 ألف إصابة بكورونا

أعنلت الولايات المتّحدة، لليوم الثاني على التوالي، أكثر من 70 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

ووفقًت لجامعة جونز هوبكنز، ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4.1 مليون إصابة، بينها حوالى 73800 إصابة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية (مقابل 76500 في اليوم السابق).

وكان فيروس كورونا، تسبّب بوفاة أكثر من 1150 شخصا في الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة (مقابل 1225 في اليوم السابق) لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى أكثر من 145 الف وفاة.

وتعتبر الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضرّرا من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات.

بالمقابل فإنّ أكثر من 1.26 مليون مصاب بالفيروس في الولايات المتحدة أُعلن شفاؤهم من مرض كوفيد-19.

ومنذ نهاية يونيو تواجه الولايات المتحدة تزايدا متسارعا في أعداد المصابين بالفيروس، ولا سيّما في الولايات الواقعة في غرب البلاد وجنوبها.