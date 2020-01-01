النجم الساحلي يعرض على الأهلي صفقة ذهبية

السبت 25/يوليه/2020 - 08:33 ص
كريم لعريبي
كريم لعريبي
أمل الحلفاوي
أصدر الاتحاد الدولي قرارا بتغريم نادي النجم الساحلي، بسبب لاعبه الإيفواري سليماني كوليبالي، يفيد بسداد مليون و400 ألف دولار لصالح النادي الأهلي خلال 45 يومًا، بعد واقعة هروب اللاعب قبل ثلاث سنوات من القلعة الحمراء.

وكان النادي الأهلي تقدم بشكوى ضد نادي النجم الساحلي واللاعب لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا"، وذلك بإلزام النادي التونسي واللاعب متضامنين بسداد مبلغ مليون و400 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى 15% فائدة سنوية، اعتبارًا من 31 أكتوبر 2019، حتى تاريخ السداد.

جاء ذلك في إطار تكليفات محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، للقائمين على الشؤون القانونية بقطاع كرة القدم للحفاظ على حقوق النادي.

ويحاول مسئولو نادي النجم الساحلي الوصول إلى الحل مع النادي الأهلي بشأن سداد المبلغ، حيث عرض النادي التونسي خدمات كريم العريبي مهاجم الفريق، كمخالصة لمستحقات المارد الأحمر.

وأشارت تقارير صحفية، أن جهاز الكرة ترك الأمر لإدارة النادي والمدير الفني السويسري لاتخاذ القرار المناسب.

وقام جهاز الكرة بعرض المهاجم على المدير الفني السويسري رينيه فايلر للحصول على رأيه في ضم اللاعب لتدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على أن يتم حسم الأمر بشكل نهائي بعد قرار الإدارة والمدير الفني.



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كريم لعريبي رياضة اخبار الرياضة ألأهلي

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