المكسيك تسجل أكثر من 7.500 إصابة جديدة بكورونا

السبت 25/يوليه/2020 - 08:09 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الجمعة عن إصابة 7573 إصابة جديدة بمرض "كوفيد 19"، ليصل إجمالي عدد المصابين على مستوى البلاد إلى 378285 إصابة.

كما أفادت الوزارة بوقوع 737 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، مما رفع عدد القتلى في البلاد إلى 42645.

على الرغم من تزايد عدد الحالات الجديدة، أكد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم الجمعة ادعاءه بأن وباء الفيروس التاجي "يفقد قوته" في البلاد وعزا أرقام الحالات الجديدة إلى زيادة في القدرة على الاختبار وتأخير تحديث الحالات الجديدة.

وقال أوبرادور: "نحن بحاجة إلى إيجاد توازن بين الوضع الصحي والاقتصادي، وإعادة فتح البلاد بعناية، وممارسة جميع البروتوكولات، ولكن لا يمكننا البقاء في حالة من الجمود. إذا فتحنا ووجدنا تفشيًا، فسوف نغلق مرة أخرى".

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