عاصي الحلاني يهنئ إليسا بنجاح "صاحبة رأي"

السبت 25/يوليه/2020 - 07:19 ص
بوابة الفجر
هنأ الفنان عاصي الحلاني، الفنانة إليسا على نجاح أغنيتها الجديدة "صاحبة رأي" فور طرحها للمشاهدة والاستماع.

ونشر الحلاني، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر " صورة تجمعه بإليسا.

وعلق على الصورة قائلًا: ‏ألف مبروك حبيبة قلبي دائمًا مبدعة بكل شيء وأفكار جديدة ما بتشبه حدا بحبك قد الدنيا وفخور فيك وبكل أعمالك.

كان كليب الفنانة إليسا الجديد "صاحبة رأي" حقق نجاحًا كبيرًا" بعد ساعات قليلة من إطلاقه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

واستطاع الكليب تحقيق أكثر من779,680  مشاهدة بعد أقل من 48 ساعة من طرحه
 
نال كليب "صاحبة رأي" إعجاب الجمهور بشكل كبير، حيث علق الكثيرون بالإعجاب بأداء إليسا وبفكرة الأغنية.

كليب "صاحبة رأي" من كلمات أسامة مصطفى وألحان سامر أبو طالب وتوزيع هادي شرارة وهندسة صوت إيلي بربر.

وتتعاون إليسا في ألبومها الجديد، مع عدد من الشعراء والملحنين وهم أمير طعيمة، محمد رحيم، وأسامة مصطفى، ومحمد يحيى، ووليد سعد، وبهاء الدين.

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