المفتي يكشف عن شروط ذبح الأضحية

السبت 25/يوليه/2020 - 08:03 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه من المستحب أن يقوم المضحي بذبح الأضحية بنفسه إذا لديه من الفنيات والمهنية في عملية الذبح، وإذا لم يكن لديه فله أن يستدعي أهل الاختصاص ليقوموا بالذبح نيابة عنه.

وأضاف علام في لقائه ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد": "المهنية تقتضي أن تكون سكين الذبح حاد وأن يحسن الذبح فلا يعذب أو يهين الأضحية وأن يسقيها الماء قبل الذبح".

وتابع "يجب أن يكون هناك جانب أخلاقي في التعامل مع الأضحية إعمالًا لمبدأ الرحمة مع هذا الحيوان ليكون قربة ووسيلة للتقرب من الله سبحانه وتعالى".

واستطرد "ينبغي أن يحافظ على البيئة فلا ينبغي الذبح في الطريق حتى لا نلوثها، ولا نلقي بمخلفات الذبيح في الطرقات، فهناك جانب تحضري في طريقة الذبح".

وبسؤاله عن إمكانية ذبح الدجاج كأضحية أجاب مفتي الجمهورية "لا يجوز ذبح الدجاج، والأضحية اقتصرت وفق المذاهب الفقهية على بهيمة الأنعام".

ومن ناحية أخرى أكد علام على ضرورة التمسك بـ"العناية الإلهية" في أوقات الشدة والرخاء، قائلًا "مصر لها خصوصية ولن يخذلها الله أبدًا".

وأضاف "أهنئ الشعب المصري بقدم عيد الأضحى المبارك ونهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية والحكومة".

وتابع "أخص بالذكر الشعب المصري الذي يقف صفا واحدا في وقت الأزمات ويعلم ان الله سبحانه وتعالى يعطى ما لا يتصوره العقل في وقت الشدائد والأزمات وهناك عناية الهية كبيرة".

واستطرد "هناك خصوصية مصر أخذًّا من النصوص الشرعية التي ذكرتها في أكثر من موضع في القران الكريم والسنة النبوية ولذلك يأتي هذا العيد في هذا الاطار".

واستكمل قائلا "انا مستبشر بهذه العناية الإلهية، والقران الكريم ارشدنا إلى هذا في قصة مريم عندما دخل عليها سيدنا زكريا ووجد عندها الخير الذي أنسبته إلى الله، فالعناية الإلهية في وقت الشدة متجسدة في هذا البلد".

وفي تصريحات سابقة وجه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رسالة إلى المسلمين أكد فيها على ضرورة الاستفادة من هذه الإشراقات النورية التي تتلألأ في العشر الأوائل من ذي الحجة.

وقال علام في لقائه ببرنامج "حديث الروح" المذاع على القناة الأولى المصرية (يستطيع الإنسان وهو في منزله ووطنه وفي مكانه أن يتشبه بحجاج بيت الله في مكة والمدينة المنورة".

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