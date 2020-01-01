قبل مباريات الجولة الأخيرة.. تعرف على ترتيب هدافي البريميرليج

السبت 25/يوليه/2020 - 08:01 ص
فاردي
فاردي
كتب: علي ماهر حلمي
يقدم لكم موقع الفجر الرياضي قائمة هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " لهذا الموسم وذالك قبل نهاية البطولة بجولة حيث تلعب الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر البطولة يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

وينفرد جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي بقائمة هدافي البطولة متفوقا على كل من داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون واللاعب الدولي الجابوني أوباميانج مهاجم نادى أرسنال.

وجاء قائمة ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:
1. جيمي فاردي، ليستر سيتي، 23 هدفًا.
2. داني إنجز، ساوثهامبتون، 21 هدفًا.
3. بيير إيميريك أوباميانج، آرسنال، 20 هدفًا.
4. رحيم ستيرلينج، مانشستر سيتي، 19 هدفًا.
5. محمد صلاح، ليفربول، 19 هدفًا.
6. ساديو ماني، ليفربول، 17 هدفًا.
7. ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 17 هدفًا.
8. أنطوني مارسيال، مانشستر يونايتد، 17 هدفًا.
9. راؤول خيمينيز، وولفرهامبتون، 17 هدفًا.
10. هاري كين، توتنهام هوتسبير، 17 هدفًا.

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