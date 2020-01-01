تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة الأخيرة

تختتم غدا الأحد مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" لهذا الموسم بالعديد من المواجهات القوية أبرزها تشيلسي أمام والفرهامبتون ومانشستر يونايتد أمام نظيره فريق ليستر سيتي بينما يحل حامل لقب البطولة ليفربول ضيفا على نظيره نيوكاسل يونايتد بملعب سانت جيمس بارك.





وعلى جانب آخر فى مواجهات الهبوط يلتقي استون فيلا نظيره وست هام ويستضيف أرسنال نادى واتفورد ويحل بورنموث ضيفا على إيفرتون وتلعب جميع المباريات فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.





ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة الأخيرة:





1- ليفربول 96 نقطة.

2- مانشستر سيتي 78 نقطة.

3- مانشستر يونايتد 63 نقطة.

4- تشيلسي 63 نقطة.

5- ليستر سيتي 62 نقطة.

6- وولفرهامبتون واندررز 59 نقطة.

7- توتنهام 58 نقطة.

8- شيفيلد يونايتد 54 نقطة.

9- بيرنلي 54 نقطة.

10- آرسنال 53 نقطة.

11- إيفرتون 49 نقطة.

12- ساوثهامبتون 49 نقطة.

13- نيوكاسل يونايتد 44 نقطة.

14- كريستال بالاس 42 نقطة.

15- وست هام يونايتد 38 نقطة.

16- برايتون 38 نقطة.

17- أستون فيلا 34 نقطة.

18- واتفورد 34 نقطة.

19- بورنموث 31 نقطة.

20- نوريتش سيتي 21 نقطة.



