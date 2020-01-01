الزمالك يبتعد عن ضم بكار بعد التعاقد مع المثلوثي

ذكرت تقارير صحفية نقلاً عن مصدر مسئول داخل الزمالك كواليس هامة تتعلق بصفقة رجب بكار نجم براميدز والذي كان يسعى الزمالك للتعاقد معه في الموسم المقبل.





وأفاد المصدر بأن رجب بكار كان وقع للزمالك لمدة 3 مواسم منذ فترة وأنه تم الاتفاق معه على كل التفاصيل وأن الاتفاق تم أيضًا مع إدارة براميدز على الجوانب المالية بحصولهم على 10 ملايين جنيهًا تشمل 5 ملايين جنيه كاش بالإضافة إلى تقسيط باقي المبلغ.





وأشار المصدر إلى أن الصفقة أصبحت مهدة بالفشل بعد وصول التونسي حمزة المثلوثي صفقة الزمالك الجديدة ونجم الصفاقسي التونسي السابق مؤكدًا أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك يفضل الاكتفاء بلاعب واحد فقط جديد في الجبهة اليمنى مع استمرار حازم إمام وأحمد عيد.





وكان الزمالك فتح خط مفاوضات قوي مع حازم إمام في الفترة الماضية لتجديد عقده والذي انتهى في نهاية الموسم الحالي ويحق له حاليًا التوقيع لأي فريق بدون الرجوع إلى للزمالك.



