الزمالك يبتعد عن ضم بكار بعد التعاقد مع المثلوثي

السبت 25/يوليه/2020 - 07:32 ص
المثلوثي
المثلوثي
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية نقلاً عن مصدر مسئول داخل الزمالك كواليس هامة تتعلق بصفقة رجب بكار نجم براميدز والذي كان يسعى الزمالك للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وأفاد المصدر بأن رجب بكار كان وقع للزمالك لمدة 3 مواسم منذ فترة وأنه تم الاتفاق معه على كل التفاصيل وأن الاتفاق تم أيضًا مع إدارة براميدز على الجوانب المالية بحصولهم على 10 ملايين جنيهًا تشمل 5 ملايين جنيه كاش بالإضافة إلى تقسيط باقي المبلغ.

وأشار المصدر إلى أن الصفقة أصبحت مهدة بالفشل بعد وصول التونسي حمزة المثلوثي صفقة الزمالك الجديدة ونجم الصفاقسي التونسي السابق مؤكدًا أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك يفضل الاكتفاء بلاعب واحد فقط جديد في الجبهة اليمنى مع استمرار حازم إمام وأحمد عيد.

وكان الزمالك فتح خط مفاوضات قوي مع حازم إمام في الفترة الماضية لتجديد عقده والذي انتهى في نهاية الموسم الحالي ويحق له حاليًا التوقيع لأي فريق بدون الرجوع إلى للزمالك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صفقة المثلوثي رجب بكار المثلوثي الزمالك

أخبار تهمك

الجيش الليبي يحذر الميليشيات من الاقتراب من سرت والجفرة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يفقد الأمل في ضم موليكا

منذ ساعة

بـ100 مليون يورو.. برشلونة يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

رد فعل نجم الأهلي بعد الخطأ الإداري بفسخ عقده مع القلعة الحمراء

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة عن تصريح أثيوبيا الأخير حول سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ حوالي 6 ساعات

4 قرارات حكومية جديدة تطبق هذا الأسبوع.. تعرف عليها

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يرفض القاطرة الإفريقية ويختار صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد فتحي يُوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إثيوبيا: لا نريد اتفاقا ملزما حول سد النهضة يقيدنا

منذ حوالي 15 ساعة

قرار جديد من فايلر في قضية أحمد فتحي مع الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

الترجي ينافس الزمالك على ضم حمزه المثلوثي

الترجي يزاحم الزمالك على صفقة "المثلوثي"

الزمالك يخطف صفقة قوية من الترجي التونسي

الزمالك ينهي 5 صفقات من العيار الثقيل

شرط مثير يفصل الزمالك عن ضم رجب بكار

بالأسماء.. صفقات الزمالك الخمس المرتقبة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:05 ص

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

بـ100 مليون يورو.. برشلونة يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

03:33 ص

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

09:32 م

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

09:42 ص

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

12:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً