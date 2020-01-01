موعد مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي في دوري أبطال اوروبا

السبت 25/يوليه/2020 - 06:31 ص
بايرن ميونخ وتشيلسي
بايرن ميونخ وتشيلسي
عبد القادر عرابي
يواجه فريق بايرن ميونخ الألماني ضيفه تشيلسي الإنجليزي، في إياب مواجهات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان النادي اللندني قد مُني بهزيمة ثقيلة على أرضه بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء الذهاب الذي شهده ملعب ستامفورد بريدج، في شهر فبراير الماضي.

وسوف تقام المباراة بملعب أليانز أرينا يوم السبت الموافق 8 أغسطس المقبل.

وسوف تذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت جرينتش.

وكان النادي البافاري قد أنهى موسمه في إسبانيا بالتتويج بلقبي الدوري الألماني وكأس ألمانيا، بينما يصارع تشيلسي على الحصول على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبلغ نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي، حيث سيلاقي آرسنال.

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