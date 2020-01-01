الأهلي يفقد الأمل في ضم موليكا

تحطمت أمال النادي الأهلي في ضم جاكسون موليكا، نجم مازيمبي الكونغولي، حيث لا ينوي المارد الأحمر في التعاقد مع أي لاعب أجنبي جديد.





ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء، فكرة التعاقد مع أي لاعب أجنبي خلال الفترة الحالية، وحدد طلباته خلال المرحلة القادمة.





ولم يتحرك الأهلي بشكل رسمي لضم موليكا، في ظل عدم تحديد مصير وليد أزارو الذي يقترب من العودة لصفوف الأهلي، بجانب رفض مازيمبي فكرة بيع اللاعب.





وكان العرض الرسمي الوحيد الذي وصل لـ نادي مازيمبي الكونغولي، بشأن ضم جاكسوت موليكا، كان من فرنسا وتحديدا من فريق "لانس" الفرنسي.





وشارك موليكا هذا الموسم في 31 مباراة مع مازيمبي في البطولات الإفريقية، وسجل صاحب الـ20 عاما فيهم 14 هدفا وصنع أربعة آخرين.