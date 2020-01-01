فاروق جعفر يتراجع ويوضح حقيقة تصريحاته المثيرة للجدل بشأن المجاملات التحكيمية للكرة المصرية "فيديو"

تراجع فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، عن تصريحاته الأخيرة على قناة النادي الأبيض مساء أمس خلال برنامج "زملكاوي".

وكان ملك النص قد أثار الجدل، بعدما أشار إلى أن هناك بعض المجاملات التحكيمية للأندية المصرية، مشيرا إلى أن الحكام كانت تجلس معه في الاجتماع الفني للمباريات ليسألوا عن رغبته في احتساب ركلة جزاء أو طرد لاعب من المنافس.

وأوضح جعفر، أن هناك سوء التفاهم من خلال هذة التصريحات، وأكد أن الأندية المصرية تفوز دائما بالتعب وليس بمساعدة الحكام، وأن المجاملة قد عُرضت عليه مرة واحدة وقد رفضها بشكل قطعي.

وأكمل جعفر خلال الفيديو الذي نشره بعد تلك الحلقة، أنه لا يقصد ذلك بالتأكيد وان منتخب مصر كان يملك لاعبين على أعلى مستوى في هذا الجيل، ودائما ما يحقق الفراعنة البطولات الأفريقية بمجهود الأندية والمنتخبات بدون مساعدات خارجية.