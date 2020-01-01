فاروق جعفر يتراجع ويكشف حقيقة المجاملات التحكيمية للأندية المصرية ولمنتخب مصر في 90

السبت 25/يوليه/2020 - 05:14 ص
فاروق جعفر
فاروق جعفر
احمد عصام
حرص فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، على التعليق بشأن تصريحاته الأخيرة على قناة النادي الأبيض مساء أمس خلال برنامج "زملكاوي". 

وتحدث نجم نادي الزمالك خلال البرنامج، إن هناك بعض المجاملات التحكيمية للأندية المصرية، مشيرا إلى أن الحكام كانت تجلس معه في الاجتماع الفني للمباريات ليسألوا عن رغبته في احتساب ركلة جزاء أو طرد لاعب من المنافس. 

وخرج جعفر ليوضح سوء التفاهم من خلال هذة التصريحات، وأكد أن الأندية المصرية تفوز دائما بالتعب وليس بمساعدة الحكام، وأن المجاملة قد عُرضت عليه مرة واحدة وقد رفضها بشكل قطعي. 

وأيضاً أشار فاروق جعفر في تصريحات خلال برنامج زملكاوي، إن منتخب مصر وصل لبطولة كأس العالم 1990 بالمجاملات، وان الكرة كانت تدخل المرمى ولم تحتسب هدف. 

وخلال الفيديو الذي نشره بعد تلك الحلقة، أوضح أنه لا يقصد ذلك بالتأكيد وان منتخب مصر كان يملك لاعبين على أعلى مستوى في هذا الجيل، ودائما ما يحقق الفراعنة البطولات الأفريقية بمجهود الأندية والمنتخبات بدون مساعدات خارجية.

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