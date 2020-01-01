قرار جديد من فايلر في قضية أحمد فتحي مع الأهلي

السبت 25/يوليه/2020 - 05:20 ص
فايلر
فايلر
عبد القادر عرابي
ألقى المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، بالكرة في ملعب لجننة التخطيط بالنادي، بشأن قضية أحمد فتحي مع الأهلي.

ويريد أحمد فتحي، التراجع عن قراره بعدم التجديد للأهلي، وتوقيع عقد جديد مع القلعة الحمراء، والتراجع عن الانضمام لنادي بيراميدز.

ولم تقرر لجنة التخطيط بالفريق موقف فتحي حتى الآن، والذي يواصل تدريباته مع الفريق استعداداً لإستئناف مشوار الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

ويرى فايلر أن حسم ملف فتحي أمر إداري بحت، يخص مجلس إدارة القلعة الحمراء، بغض النظر عن الأمور الفنية.

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فايلر احمد فتحي ألأهلي

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