الولايات المتحدة تسجل 73 ألف حالة إصابة بكورونا في 24 ساعة

السبت 25/يوليه/2020 - 05:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
أعلنت جامعة جونز هوبكنز، الأمريكية، أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 73 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة فقط.

هذا، ووصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 4.1 مليون إصابة وإجمالي الوفيات 145 ألف حالة وفاة.

ويعد ذلك هو اليوم الثاني على التوالي، التي تسجل فيه أمريكا أكثر من 70 ألف إصابة يومية، بعد يوم الخميس الذي شهد الأمر ذاته.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفيات كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر إصابات كورونا

أخبار تهمك

بعد انخفاض الإصابات.. اللجنة العلمية تحذر المصريين

منذ حوالي 21 ساعة

رد فعل نجم الأهلي بعد الخطأ الإداري بفسخ عقده مع القلعة الحمراء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة عن تصريح أثيوبيا الأخير حول سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

أحمد فتحي يُوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الجيش الليبي يحذر الميليشيات من الاقتراب من سرت والجفرة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إثيوبيا: لا نريد اتفاقا ملزما حول سد النهضة يقيدنا

منذ حوالي 13 ساعة

قرار جديد من فايلر في قضية أحمد فتحي مع الأهلي

منذ 33 دقيقة

بـ100 مليون يورو.. برشلونة يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ حوالي 5 ساعات

4 قرارات حكومية جديدة تطبق هذا الأسبوع.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يرفض القاطرة الإفريقية ويختار صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ولاية نيويورك تسجل 82 إصابة جديدة بـ كورونا بينها 53 طفل

"جونز هوبكنز": ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في العالم إلي 5,1 مليون حالة

لبنان: تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا

إيطاليا: ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا لـ234 ألف حالة

الولايات المتحدة: تسجيل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل 400 حالة وفاة بكورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:05 ص

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

بـ100 مليون يورو.. برشلونة يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

03:33 ص

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

09:32 م

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

09:42 ص

رد فعل نجم الأهلي بعد الخطأ الإداري بفسخ عقده مع القلعة الحمراء

12:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً