عمرو أديب عن حوادث الغرق: "مفيش حد بيهزر مع البحر"

السبت 25/يوليه/2020 - 05:06 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
الفجر
قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على غرق عدد من الأشخاص في شاطئ النخيل والصفا، بمحافظة الإسكندرية: "إحنا بنحاول نقلل الوفيات اللي بتحصل بسبب كورونا فيجي الناس تصر".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "طبعا الأعمار بيد الله عشان محدش ييجي يقولي دي حاجة بتاعت ربنا وطبعا كل حاجة بتاعت ربنا ولكن برضه فيه عقل وأنت بتتحايل على مين ده بحر".

وتابع الإعلامي: "مفيش حد بيهزر مع البحر ده بحر وعلى فكرة الكام يوم اللي فاتوا سواحل الإسكندرية كلها المية عالية والأمواج شديدة والمية العادية صعب النزول فيها"، متسائلًا: "ليه بنعمل كده عشان تنزل تغطس في الميه وتطلع فحياتك تنتهي".

وفى سياق آخر قال رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه تم استخراج جثمان الشاب شادى آخر غريق فى شاطئ النخيل، ولكن خرج بدون رأس أو ذراعين، الأمر الذى جعل المنظر صعب على والده ما دعاه إلى إجراء تحليل "دى أن إيه"، والنتيجة لم تظهر بعد.

وقد استمرت عمليات البحث عن جثمان"شادي" لمدة 13 يومًا من يوم الغرق، وقد تسببت ارتفاع أمواج البحر وتيار الهواء في إعاقة مواصلة العثور عليه، لما يشكله من خطورة على الغطاسين.

وانتظرت أسرة "شادي" أمام الشاطئ منذ يوم الغرق، وقد ناشدت والدة الفقيد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف العثور على جثمان نجلها، فيما تحدث والده: "عايز أكرمه بدفنه بجوار شقيقه". 

وأوضح اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية، أنه حشد رجال قوات الإنقاذ البحري؛ لانتشال جثمان الطفل الغريق المتبقي بشاطئ النخيل ب ٦ أكتوبر بالعجمي، وذلك رغم ارتفاع الأمواج وكثرة الدوامات بالمنطقة، وطالب المحافظ الجهات المعنية، بتوفير كافة المعدات اللازمة لمساعدة الغواصين والإنقاذ البحري وحمايتهم من الارتطام بالصخور اثناء عملية انتشال الجثمان.

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