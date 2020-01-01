عمرو أديب عن حوادث الغرق: "مفيش حد بيهزر مع البحر"

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على غرق عدد من الأشخاص في شاطئ النخيل والصفا، بمحافظة الإسكندرية: "إحنا بنحاول نقلل الوفيات اللي بتحصل بسبب كورونا فيجي الناس تصر".





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "طبعا الأعمار بيد الله عشان محدش ييجي يقولي دي حاجة بتاعت ربنا وطبعا كل حاجة بتاعت ربنا ولكن برضه فيه عقل وأنت بتتحايل على مين ده بحر".





وتابع الإعلامي: "مفيش حد بيهزر مع البحر ده بحر وعلى فكرة الكام يوم اللي فاتوا سواحل الإسكندرية كلها المية عالية والأمواج شديدة والمية العادية صعب النزول فيها"، متسائلًا: "ليه بنعمل كده عشان تنزل تغطس في الميه وتطلع فحياتك تنتهي".



