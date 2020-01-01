الطريقة السليمة لفحص الأضحية.. اعرفها

السبت 25/يوليه/2020 - 06:40 ص
بوابة الفجر
زينب وهبه
مع العد التنازلي في الوقت لاستقبال عيد الأضحى المبارك إحدى العيدين عند المسلمين ويُطلق عليه عُرفًا العيد الكبير ويُعتبر هذا العيد ذكرى لقصة النبي إبراهيم عليه السلام وابنه النبي إسماعيل عليه السلام.

واستعدادا لعيد الأضحى قامت وزارة الزراعة متمثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية وكل ما يمثلها في المحافظات من مديريات زراعية ومديريات طب بيطري تجوب الشوارع باستمرار لمتابعة كافة شوادر وأماكن بيع الأضاحي للاطمئنان والتأكد من سلامتها وملاحظة أي مشكلة لحلها بما يخدم المواطنين.

كما تتوفر خدمات التواصل الفوري الإلكتروني على الواتساب مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على تليفون 01558626681 01558626682

ويتوجه الآن العديد من الناس لشراء أضحية عيد الأضحى المبارك مما يتعين عليهم معرفة الطريقة السليمة لفحص الأضحية قبل شرائها.

وترصد بوابة "الفجر" الطريقة السليمة لفحص الأضحية في النقاط التالية:

1- أن يكون الحيوان نشيط لأن الكسل وعدم الحركة يدل على أن الحيوان يُعاني من مشاكل صحية.

2- أن تكون شهية الحيوان مفتوحة لأن المريض لا يُقبل على الأكل.

3- التأكد من خلو الحيوان من إفرازات أو التهابات في الفم أو الأنف أو الجروح أو التورمات.
4- أن يكون تنفس الحيوان طبيعي ولا يُعاني من السُعال.

5- أن يكون رأس الحيوان مرفوعًا لأعلى وليس مُتدليًا إلى الأرض.

6- أن تكون أرجل الحيوان مُستقيمة وقوية.

7- أن تكون الأغشية المخاطية لعيون الحيوان لامعة ولا يوجد بها إصفرار أو إحمرار.

8- أن تكون الأضحية متوافقة مع الشروط الشرعية من حيث السن والسلامة من العيوب التالية " العوراء، العرجاء، المريضة، الهزيلة ".

9- عادة لا توجد أسنان أمامية بالفك العلوي للخروف ولكن توجد ضروس ويحدد سنه من تغيير الأسنان اللبنية.

10- يتم تحديد سن الأبقار من الأسنان الأمامية للفك السُفلي.

11- الضغط على جانبي بطن الحيوان لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه والامتلاء غير الطبيعي يكون غشًا بالملح حيث يتم تجويع الحيوان ويُقدم له ماء بالملح فينتفخ الكرش.
الطريقة السليمة لفحص الأضحية.. اعرفها
الطريقة السليمة لفحص الأضحية.. اعرفها
الطريقة السليمة لفحص الأضحية.. اعرفها
الطريقة السليمة لفحص الأضحية.. اعرفها
الطريقة السليمة لفحص الأضحية.. اعرفها
الطريقة السليمة لفحص الأضحية.. اعرفها
الطريقة السليمة لفحص الأضحية.. اعرفها
الطريقة السليمة لفحص الأضحية.. اعرفها
الطريقة السليمة لفحص الأضحية.. اعرفها
الطريقة السليمة لفحص الأضحية.. اعرفها
الطريقة السليمة لفحص الأضحية.. اعرفها
الطريقة السليمة لفحص الأضحية.. اعرفها
الطريقة السليمة لفحص الأضحية.. اعرفها
الطريقة السليمة لفحص الأضحية.. اعرفها
الطريقة السليمة لفحص الأضحية.. اعرفها
الطريقة السليمة لفحص الأضحية.. اعرفها
الطريقة السليمة لفحص الأضحية.. اعرفها
الطريقة السليمة لفحص الأضحية.. اعرفها
الطريقة السليمة لفحص الأضحية.. اعرفها
الطريقة السليمة لفحص الأضحية.. اعرفها
الطريقة السليمة لفحص الأضحية.. اعرفها
الطريقة السليمة لفحص الأضحية.. اعرفها
الطريقة السليمة لفحص الأضحية.. اعرفها
الطريقة السليمة لفحص الأضحية.. اعرفها
الطريقة السليمة لفحص الأضحية.. اعرفها
الطريقة السليمة لفحص الأضحية.. اعرفها
الطريقة السليمة لفحص الأضحية.. اعرفها
الطريقة السليمة لفحص الأضحية.. اعرفها
الطريقة السليمة لفحص الأضحية.. اعرفها
الطريقة السليمة لفحص الأضحية.. اعرفها

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بوابة الفجر الفجر الأضاحى اضحيه

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