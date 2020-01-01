تأجيل عرض فيلم "توب جن" للعام المقبل

صرحت شركة باراماونت بيكتشرز للإنتاج السينمائي بأنه تم تأجيل عرض فيلم (توب جن: مافريك‭‭(‬‬ وهو الجزء الثاني الذي طال انتظاره من فيلم ‭‭)‬‬توب جن‭‭(‬‬.





الفيلم يقوم ببطولته توم كروز، وتم تأجيله أيضا إلى الثاني من يوليو تموز 2021 بدلا من 23 ديسمبر كانون الأول 2020.



