تأجيل عرض فيلم "توب جن" للعام المقبل
السبت 25/يوليه/2020 - 04:43 ص
صرحت شركة باراماونت بيكتشرز للإنتاج السينمائي بأنه تم تأجيل عرض فيلم (توب جن: مافريك( وهو الجزء الثاني الذي طال انتظاره من فيلم )توب جن(.
الفيلم يقوم ببطولته توم كروز، وتم تأجيله أيضا إلى الثاني من يوليو تموز 2021 بدلا من 23 ديسمبر كانون الأول 2020.
وفي سياق مشابه أجلت شركة والت ديزني يوم الخميس العرض الأول لفيلمها (مولان) إلى أجل غير مسمى موجهة بذلك ضربة جديدة لدور العرض السينمائي التي كانت تعول على فيلم الحركة الملحمي لجذب الجمهور خلال جائحة كورونا.