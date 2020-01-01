جيلبرتو يبدى حزنه لرحيل ثلاثي الأهلي

أبدى اللاعب الأنجولي جيلبرتو، نجم نادي الأهلي السابق، حزنه لرحيل ثلاثي الأهلي، أحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي، عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.





وقال جيلبرتو في تصريحات لبرنامج "اللعيب" الذي يذاع على قناة "mbc مصر" الفضائية: "عاشور وفتحي وإكرامي أعطى الكثير للقلعة الحمراء، وحزين على رحيلهم عن النادي الأهلي".





وتابع: "كنت أتمنى أن يختموا حياتهم الكروية بين جدران النادي الأهلي، وعلى الإدارة إتباع أسلوب جديد مع اللاعبين خلال الفترة المقبلة".





وحول مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للأهلي، أوضح: "جوزيه مدرب عظيم وحقق بطولات كثيرة مع الأهلي، لكنه فشل مع أنجولا، حيث أنه هناك فرق كبير بين تدريب الأندية والمنتخبات".





وحول آري بابل وجيرالدو دا كوستا، أردف: "جيرالدو لاعب جيد ولم يستفد الأهلي منه حتى الآن، وينقصه فقط بعض الحظ، بينما علمت من الصحافة الأنجولية بمفاوضات بابل مع الزمالك، وهو لاعب جيد وسيقدم الإضافة للقلعة البيضاء".





وأتم: "أنا تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت، فهو الفريق الذي يمتلك فضلاً كبيراً لي، ولا أنسى موقفه من إصابتي مع منتخب أنجولا عام 2006".



