الكشف عن مصير وليد أزارو مع الأهلي

السبت 25/يوليه/2020 - 04:02 ص
وليد أزارو
وليد أزارو
علي خلاف
ينتظر الدولي المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تحديد مصيره مع القلعة الحمراء، عقب عودته من الإعارة لفريق الاتفاق السعودي.

وطلب النجم المغربي وليد أزارو من أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تحديد مصيره مع القلعة الحمراء، بعد انتهاء إعارته بشكل رسمي مع الاتفاق السعودي.

من جانبه كشفت مصادر صحفية أن وليد أزارو استفسر من أمير توفيق بخصوص عودته إلى القاهرة من أجل الانتظام في تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أم البقاء بالمغرب لأنه لن يشارك مع بطل الدوري المصري، بسبب عدم قيده بقائمة المارد الأحمر.

وأوضحت المصادر أن المغربي يضغط على مسؤولي النادي الأهلي للرحيل عن صفوف الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حال رفض السويسري رينيه فايلر، عودته للشياطين الحمر في الموسم الجديد.

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