ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباراة ميلان وأتالانتا

السبت 25/يوليه/2020 - 04:00 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
أسدل الستار على مواجهة أمس التي جمعت بين كل من أتلانتا ومضيفه ميلان، وقد انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

يظل يوفنتوس جالس على عرش الدوري الإيطالي برصيد 80 نقطة، بينما يأتي أتلانتا في المرتبة الثانية برصيد 75 نقطة، بعدما وقوعه في فخ التعادل الإيجابي، ليبعد الفارق بينه و بين المتصدر.

وعلى الجانب الآخر يأتي فريق أنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 73 نقطة، ليعد الفارق بينه و بين صاحب المرتبة الرابعة لاتسيو نقطة واحده.

ترتيب الدوري الإيطالي عقب انتهاء مباراة أتلانتا وميلان كالآتي:-
1- يوفنتوس 80 نقطة
2- أتالانتا 75 نقطة
3- انتر ميلان 73 نقطة
4- لاتسيو 72 نقطة
5- روما 61 نقطة
6- ميلان 60 نقطة
7- نابولي 56 نقطة
8- ساسولو 48 نقطة
9- هيلاس فيرونا 46 نقطة
10- بارما 43 نقطة
11- فيورنتينا 43 نقطة
12- بولونيا 43 نقطة
13- كالياري 42 نقطة
14- سامبدوريا 41 نقطة
15- أودينيزي 39 نقطة
16- تورينو 38 نقطة
17- جنوى 36 نقطة
18- ليتشي 32 نقطة
19- بريشيا 24 نقطة
20- سبال 19 نقطة

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