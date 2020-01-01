بـ100 مليون يورو.. برشلونة يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

السبت 25/يوليه/2020 - 03:33 ص
برشلونة
برشلونة
علي خلاف
تخطط إدارة برشلونة الإسبانية، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

تحدث تقرير صحفي إسباني، عن تحرك جديد من جانب مسؤولي برشلونة، للتعاقد مع صفقة جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

من جانبه ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن إريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة، يبحث في الميركاتو المقبل، عن ضم ظهير أيسر جديد.

وأوضحت الصحيفة أن يوري بيرشيش لاعب أتلتيك بيلباو، أثار إعجاب مسؤولي برشلونة، لكن سعره غير مناسب للنادي الكتالوني في الفترة الحالية، بعد الأزمة الاقتصادية، الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.

وتابعت الصحيفة أن الشرط الجزائي في عقد بيرشيش، يبلغ 100 مليون يورو، وبيلباو واحد من الأندية التي لا تتفاوض حول بيع نجومها.

الجدير بالذكر أن بيرشيش شارك هذا الموسم في 39 مباراة مع أتلتيك بيلباو في مختلف البطولات، وأحرز 6 أهداف وقدم إلى زملائه، 3 تمريرات حاسمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميسي صفقات برشلونة برشلونة اخبار برشلونة

أخبار تهمك

بعد انخفاض الإصابات.. اللجنة العلمية تحذر المصريين

منذ حوالي 19 ساعة

رد فعل نجم الأهلي بعد الخطأ الإداري بفسخ عقده مع القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة عن تصريح أثيوبيا الأخير حول سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يرفض القاطرة الإفريقية ويختار صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا: لا نريد اتفاقا ملزما حول سد النهضة يقيدنا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| شاهد.. أول رد فعل من ريم البارودي على خطوبة أحمد سعد من عارضة أزياء (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 16 ساعة

أحمد فتحي يُوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 19 ساعة

بـ100 مليون يورو.. برشلونة يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

منذ ساعة الا ربع

4 قرارات حكومية جديدة تطبق هذا الأسبوع.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الجيش الليبي يحذر الميليشيات من الاقتراب من سرت والجفرة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 27 مارس.. البرسا يحسم ثاني صفقاته ويصفع ريال مدريد

برشلونة يقرر استعادة صفقة مميزة

أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء.. البرسا يحسم صفقة القرن وميسي يطالب بضم هؤلاء اللاعبين إلى البلوجرانا

أهم أخبار برشلونة اليوم السبت.. بعد حسم الصفقة الكبري البرسا ينقض على النجم الكبير وفالفيردي يقرر رحيل نجمي البلوجرانا

أخبار برشلونة اليوم: ميسي يطالب بعودة صديقه للبرسا من أجل التجديد وصفقة القرن مهددة بالضياع بسبب ريال مدريد

برشلونة على وشك حسم صفقة جديدة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:05 ص

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

بـ100 مليون يورو.. برشلونة يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

03:33 ص

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

09:32 م

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

09:42 ص

رد فعل نجم الأهلي بعد الخطأ الإداري بفسخ عقده مع القلعة الحمراء

12:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً