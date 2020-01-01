مانشستر سيتي يقترب من ضم توريس

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي أصبح قريبًا من التاقد مع فيران توريس نجم فالنسيا الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت إذاعة الكادينا سير الإسبانية بأنه هناك اتفاق تام بين مانشستر سيتي وفيران توريس وأن المفاوضات مع فالنسيا متقدمة من أجل انضمامه إلى المان سيتي الذي يعمل على إنهاء الصفقة.





وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن توريس يعتبر من العناصر الهامة في فالنسيا، حيث شارك مع الفريق الإسباني في 97 مباراة سجل منها تسعة أهداف.





وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن مانشستر سيتي يرغب في تعزيز صفوفه بلاعبين جدد بالإضافة إلى تعويض إخفاق خسارة لقبي الدوري الانجليزي وكأس الاتحاد في الموسم المنصرم.



