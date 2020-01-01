"طول عمرك جريئة وصاحبة رأي".. أمير طعيمة يهنئ إليسا بنجاح أغنيتها الجديدة
السبت 25/يوليه/2020 - 02:57 ص
هنأ الشاعر الغنائي أمير طعيمة، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات تويترـ المطربة إليسا بنجاح أغنيتها الجديدة "صاحبة رأي" بعد طرحها منذ ساعات قليلة بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .
وقال طعيمة : "مبروك يا حبيبتي ومبروك لكل فريق العمل أغنيتك الجديدة، طول عمرك جريئة ومختلفة و(صاحبة رأي)".
وقال طعيمة : "مبروك يا حبيبتي ومبروك لكل فريق العمل أغنيتك الجديدة، طول عمرك جريئة ومختلفة و(صاحبة رأي)".
كان كليب الفنانة إليسا الجديد "صاحبة رأي" حقق نجاحًا كبيرًا" بعد ساعات قليلة من إطلاقه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
واستطاع الكليب تحقيق أكثر من779,680 مشاهدة بعد أقل من 48 ساعة من طرحه
نال كليب "صاحبة رأي" إعجاب الجمهور بشكل كبير، حيث علق الكثيرون بالإعجاب بأداء إليسا وبفكرة الأغنية.
كليب "صاحبة رأي" من كلمات أسامة مصطفى وألحان سامر أبو طالب وتوزيع هادي شرارة وهندسة صوت إيلي بربر.
وتتعاون إليسا في ألبومها الجديد، مع عدد من الشعراء والملحنين وهم أمير طعيمة، محمد رحيم، وأسامة مصطفى، ومحمد يحيى، ووليد سعد، وبهاء الدين.