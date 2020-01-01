"طول عمرك جريئة وصاحبة رأي".. أمير طعيمة يهنئ إليسا بنجاح أغنيتها الجديدة

كان كليب الفنانة إليسا الجديد "صاحبة رأي" حقق نجاحًا كبيرًا" بعد ساعات قليلة من إطلاقه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





واستطاع الكليب تحقيق أكثر من779,680 مشاهدة بعد أقل من 48 ساعة من طرحه

نال كليب "صاحبة رأي" إعجاب الجمهور بشكل كبير، حيث علق الكثيرون بالإعجاب بأداء إليسا وبفكرة الأغنية.





كليب "صاحبة رأي" من كلمات أسامة مصطفى وألحان سامر أبو طالب وتوزيع هادي شرارة وهندسة صوت إيلي بربر.





وتتعاون إليسا في ألبومها الجديد، مع عدد من الشعراء والملحنين وهم أمير طعيمة، محمد رحيم، وأسامة مصطفى، ومحمد يحيى، ووليد سعد، وبهاء الدين.