والت ديزني تؤجل عرض فيلم "مولان"

وكان من المقرر أن يطرح (مولان) في دور العرض في مارس آذار، ولكن تأجل عدة مرات إذ لا تزال معظم دور السينما مغلقة.





وكان آخر موعد محدد للعرض الأول للفيلم في 21 أغسطس ، وعول أصحاب دور السينما في أن يساعد في عودة الجمهور لمشاهدة الأفلام في أواخر الصيف.



