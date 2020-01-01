والت ديزني تؤجل عرض فيلم "مولان"
السبت 25/يوليه/2020 - 02:43 ص
رويترز
أجلت شركة والت ديزني يوم الخميس العرض الأول لفيلمها (مولان) إلى أجل غير مسمى موجهة بذلك ضربة جديدة لدور العرض السينمائي التي كانت تعول على فيلم الحركة الملحمي لجذب الجمهور خلال جائحة كورونا.
وكان من المقرر أن يطرح (مولان) في دور العرض في مارس آذار، ولكن تأجل عدة مرات إذ لا تزال معظم دور السينما مغلقة.
وكان آخر موعد محدد للعرض الأول للفيلم في 21 أغسطس ، وعول أصحاب دور السينما في أن يساعد في عودة الجمهور لمشاهدة الأفلام في أواخر الصيف.