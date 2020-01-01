تطور جديد.. السلطات الأمريكية تقتحم قنصلية الصين في هيوستن

السبت 25/يوليه/2020 - 02:44 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
في تطور أمني جديد، قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بين الصين والولايات المتحدة، قامت السلطات الأمريكية بنزع أبواب قنصلية الصين في هيوستن، ودخلتها بعد اتهامها بالتجسس، وفقا لما أفادت به "CNN" في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، قالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء إنها منحت الصين 72 ساعة لإغلاق القنصلية "لحماية الملكية الفكرية الأمريكية والمعلومات الأمريكية الخاصة"، ما اثار التهديدات الصينية بالانتقام.

كان القرار بمثابة تصعيد مثير للتوتر بين أكبر اقتصادين في العالم وسط اتهامات جديدة بالتجسس الصيني في الولايات المتحدة ودعوات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لتشكيل تحالف عالمي جديد ضد بكين.

ووصفت سفارة الصين لدى الولايات المتحدة الأمر بأنه "استفزاز سياسي" ودعت واشنطن إلى "إلغاء" القرار على الفور.

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونينج على تويتر أن الصين "سترد بالتأكيد على الإجراءات المضادة الصارمة".

ووصفت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية الناطقة بالإنجليزية الإغلاق بأنه "مناورة جديدة في محاولة الإدارة الأمريكية لتصوير الصين كممثل خبيث على المسرح العالمي، وبالتالي جعلها خارجة على القانون للمجتمع الدولي".

وقالت "الخطوة تظهر أن متخلفا عن خصمه في الانتخابات الرئاسية في استطلاعات الرأي... إن الرئيس الأمريكي يبذل قصارى جهده لتصوير الصين على أنها عميل شر".

تظهر الاستطلاعات أن الرئيس دونالد ترامب يتخلف عن منافسه، نائب الرئيس السابق جو بايدن، قبل انتخابات 3 نوفمبر مع تفاقم أزمة فيروس كورونا، مما يلحق خسائر فادحة بالاقتصاد الأمريكي.

كما أفادت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست أن الصين قد تغلق القنصلية الأمريكية في مدينة تشنغدو الجنوبية الغربية، في حين أبلغ مصدر لرويترز يوم الأربعاء أن الصين تفكر في إغلاق القنصلية الأمريكية في ووهان، حيث سحبت الولايات المتحدة موظفيها أثناء تفشي الفيروس التاجي.

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