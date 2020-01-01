بنزيما يتوج بجائزة جديدة في ريال مدريد

حصد الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي ريال مدريد، جائزة جديدة بعد تتويج الملكي بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، وللمرة الرابعة والثلاثين.





ونشر الحساب الرسمي لريال مدريد عبر مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر" :" أن تم اختيار كريم بنزيما للحصول على جائزة لاعب الموسم الحالي في الميرنجي.





وقد تنافس بنزيما مع كل من، سيرجيو راموس وفيدي فالفيردي وكاسيميرو وفينيسيوس جونيور.





وفاز كريم بنزيما منذ أيام بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي بالدوري الإسباني، وذلك تبعاً لاستفتاء صحيفة ماركا الإسبانية.





ونال بنزيما على 36% من أصوات المصوتين، في الاستفتاء، الذين بلغ عددهم نحو 120 ألف شخص.



