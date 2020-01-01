اليوم.. عرض أولى حلقات "الحرامي" لرانيا يوسف

السبت 25/يوليه/2020 - 02:30 ص
بوابة الفجر

قرر القائمون على مسلسل "الحرامى" بطولة النجمة رانيا يوسف، عرضه اليوم على إحدى منصة "شاهد" الرقمية.

و‏ينتمى العمل لنوعية السيت كوم ومكون من 10 حلقات، ويخرجه محمد سلامة.

ويشارك فى بطولته كارولين ‏عزمى ورنا رئيس وعدد من الفنانين الشباب، للعرض على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت وكل ‏حلقة تصل مدتها إلى 10 دقايق‎.‎

وروجت الفنانة رانيا يوسف، عن مسلسلها القادم "الحرامي"، وذلك عن طريق نشر البوستر الدعائي للمسلسل الجديد، وذلك عبر حساباتها الشخصية عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وموقع التغريدات القصيرة "تويتر".

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