اليوم.. عرض أولى حلقات "الحرامي" لرانيا يوسف





قرر القائمون على مسلسل "الحرامى" بطولة النجمة رانيا يوسف، عرضه اليوم على إحدى منصة "شاهد" الرقمية.





و‏ينتمى العمل لنوعية السيت كوم ومكون من 10 حلقات، ويخرجه محمد سلامة.





ويشارك فى بطولته كارولين ‏عزمى ورنا رئيس وعدد من الفنانين الشباب، للعرض على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت وكل ‏حلقة تصل مدتها إلى 10 دقايق‎.‎





وروجت الفنانة رانيا يوسف، عن مسلسلها القادم "الحرامي"، وذلك عن طريق نشر البوستر الدعائي للمسلسل الجديد، وذلك عبر حساباتها الشخصية عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وموقع التغريدات القصيرة "تويتر".