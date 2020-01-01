عاجل.. وفاة والد المعلق أيمن الكاشف

السبت 25/يوليه/2020 - 02:30 ص
ايمن الكاشف
ايمن الكاشف
كتب - محمد شحاته
أعلن المعلق الرياضي أيمن الكاشف، عن وفاة والده، وذلك عبر منشور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكتب "الكاشف" : "البقاءلله... مات ابي ..انا لله وانا اليه راجعون".

الجدير بالذكر، أن الكاشف قام بالتعليق على مباراة الأهلي وسموحة، التي أقيمت بينهما مساء أمس، والتي أنتهت برباعية نظيفة للمارد الأحمر، في إطار مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري المصري.

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وفاة والد ايمن الكاشف ايمن الكاشف

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