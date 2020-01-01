شوبير يرد بقوة على تصريحات فاروق جعفر

السبت 25/يوليه/2020 - 02:27 ص
شوبير
شوبير
حسام مجدي
رد الإعلامي أحمد شوبير على تصريحات فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق بشأن مجاملة الحكام في قارة إفريقيا للأندية في البطولات الإفريقية.

وقال فاروق جعفر منذ قليل في تصريحات تليفزيونية اليوم الجمعة: " زمان كان الحكام الأفارقة يجلسون مع قائد الفريق والإدارة معنا وفي أندية أخرى، للاتفاق إن كنت ترغب في ركلة جزاء أو طرد لاعب من المنافس، وكنت أحضر هذه الجلسات."

واضاف: "صعدنا لكأس العالم 90 بالمجاملة ولولا التحكيم لما تأهلنا، وكان يتم تسجيل أهداف في مرمي مصر والحكام لا يحتسبونها عمداً".

ونفى شوبير ما قاله فاروق جعفر من تصريحات منذ قليل مؤكدا أنه لم يجلس من قبل مع أي حكم في قارة إفريقيا قبل المباراة سواء مع النادي الأهلي أو منتخب مصر.

وقال أحمد شوبير في تغريدها نشرها عبر حسابه الخاص ."على موقع "تويتر" تعليقا على تصريحات فاروق جعفر: "على مدي ست سنوات كاملة كابتن للنادي الأهلي وايضا كنت كابتن لمنتخب مصر لم أجلس يوما مع حكم في مباراة لا محليا ولا إفريقيا ولا دوليا".

وسخر رواد السوشيال ميديا من تصريحات فاروق جعفر التي أطلقها منذ قليل مشيرا إلى مجاملة الأندية المصرية وبالتحديد نادي الزمالك في معظم البطولات الإفريقية في جيل الثمانينات.



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