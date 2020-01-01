الهداف يصدم الأهلي ويفضل العروض الأوروبية

السبت 25/يوليه/2020 - 02:20 ص
الاهلي
الاهلي
امل الحلفاوي
يجري النادي الأهلي مباحثاته خلال الفترة الحالية من أجل الحصول على خدمات الكونغولي جاسكون موليكا مهاجم فريق مازيمبي.

وأبدى اللاعب رغبته في الانتقال لأوروبا إذا تلقى عرضًا من نادِ كبير في القارة العجوز، حسب ما أشار مصدر داخل القلعة الحمراء.

وأكد المصدر أن موليكا أبلغ إدارة الأهلي عن طريق وكلاء أعماله أن رغبته الأولى هي الانتقال لأوروبا على أي نادِ أخر داخل القارة الأفريقية مهما كان اسمه، وأن حلمه هو اللعب في أكبر الأندية الأوروبية.

وكان اللاعب تلقى عرضا من ليل الفرنسي وهو ما وافق عليه لينتقل إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاءت رغبة نادي ليل الفرنسي في ضم اللاعب الكونغولي جاكسون موليكا، نجم فريق مازيمبي في الموسم الجديد، بعد تألقه خلال الموسم الحالي وسجل أهدافه الكبير.

ويخطط ليل الفرنسي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على أن يتم إعارته لفريق خارج فرنسا وتحديدا لفريق بوافيستا البرتغالي أو موسكرون البلجيكي من أجل مشاركته بشكل مستمر واكتساب الكثير من الخبرات وامتلاك حساسية اللعب في أوروبا.

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