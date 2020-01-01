تعرف على حقيقة انتقال ميسي إلى إنتر ميلان

السبت 25/يوليه/2020 - 02:18 ص
ميسي
ميسي
عبد القادر عرابي
أوضحت تقارير صحفية إيطالية، حقيقة المفاوضات بين ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، ونادي إنتر ميلان الإيطالي.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق، أن خورخي ميسي، والد نجم برشلونة، قرر التوجة لمدينة ميلان، لشرء بيت جديد، مما فتح باب التكهنات نحو مفاوضات إنتر ميلان مع ميسي، لا سيما بعد توتر علاقة الأخير بإدارة برشلونة.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" في تقريرها اليوم، فإن والد ميسي توجه بالفعل لإقليم لومباردي لشراء منزل جديد في ميلانو.

وأضافت الشبكة، أن القرار جاء بسبب وجود بعض الإعفاءات والتسهيلات الضريبية في إيطاليا، وأن الأمر ليس له أي علاقة بمستقبل ميسي مع برشلونة.

وكان ميسي قد هاجم إدارة برشلونة بضراوه عقب خسارة الليجا لمصلحة ريال مدريد، مما ربط بينه وبين الرحيل عن الفريق، في ظل تبقي موسم واحد على نهاية عقده.

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