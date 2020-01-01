آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقة زينة بعد تعرضها لنزيف حاد في المخ





لا تزال شقيقة الفنانة زينة، تتواجد داخل أحد مستشفيات العاصمة القاهرة، حيث تتلقى العلاج بعد إصابتها بنزيف حاد في المخ.





ودخلت "نسرين" شقيقة زينة إحدى المستشفيات في مدينة 6 أكتوبر، يوم السبت الماضي.





وقرر الطبيب المعالج لها أن تبقى في المستشفى لمدة 11 يوما، ليقرر من بعدها إذا كانت تخطت مرحلة الخطر أم لا.





كانت محكمة مصرية قضت في شهر يونيو الماضي بحبس شقيقة الفنانة زينة، 6 أشهر، وتغريمها 10 آلاف جنيه، وبراءة الفنان أحمد عز، وذلك في واقعة المشاجرة بالساحل الشمالي العام الماضي.

كما قضت المحكمة بمعاقبة شقيق زينة بغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه،











