آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقة زينة بعد تعرضها لنزيف حاد في المخ

السبت 25/يوليه/2020 - 02:15 ص
بوابة الفجر

لا تزال شقيقة الفنانة زينة، تتواجد داخل أحد مستشفيات العاصمة القاهرة، حيث تتلقى العلاج بعد إصابتها بنزيف حاد في المخ.

ودخلت "نسرين" شقيقة زينة إحدى المستشفيات في مدينة 6 أكتوبر، يوم السبت الماضي.

وقرر الطبيب المعالج لها أن تبقى في المستشفى لمدة 11 يوما، ليقرر من بعدها إذا كانت تخطت مرحلة الخطر أم لا.

كانت محكمة مصرية قضت في شهر يونيو الماضي بحبس شقيقة الفنانة زينة، 6 أشهر، وتغريمها 10 آلاف جنيه، وبراءة الفنان أحمد عز، وذلك في واقعة المشاجرة بالساحل الشمالي العام الماضي.

كما قضت المحكمة بمعاقبة شقيق زينة بغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه،



أخبار تهمك

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يرفض القاطرة الإفريقية ويختار صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إثيوبيا: لا نريد اتفاقا ملزما حول سد النهضة يقيدنا

منذ حوالي 10 ساعة

أحمد فتحي يُوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| شاهد.. أول رد فعل من ريم البارودي على خطوبة أحمد سعد من عارضة أزياء (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ أقل من ساعتين

4 قرارات حكومية جديدة تطبق هذا الأسبوع.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة عن تصريح أثيوبيا الأخير حول سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 14 ساعة

نابولي يحدد بديل كوليبالي من برشلونة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة غير سارة.. إثيوبيا تسعى لبناء 3 سدود أخرى (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

الجيش الليبي يحذر الميليشيات من الاقتراب من سرت والجفرة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

رد فعل نجم الأهلي بعد الخطأ الإداري بفسخ عقده مع القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:05 ص

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

09:32 م

رد فعل نجم الأهلي بعد الخطأ الإداري بفسخ عقده مع القلعة الحمراء

12:02 ص

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

09:42 ص

الجيش الليبي يحذر الميليشيات من الاقتراب من سرت والجفرة (فيديو)

08:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً