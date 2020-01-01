رابطة الكتاب لأفضل لاعب في البريميرليج تصدم محمد صلاح

السبت 25/يوليه/2020 - 02:17 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن رابطة الكتاب لأفضل لاعب في البريميرليج وجهت صدمة قوية لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وذلك عقب إعلان نتيجة الاستفتاء الخاص بجائزة رابطة الكتاب لأفضل لاعب في البريميرليج لموسم 2019/2020.

وأشارت صحيفة ميرور البريطانية إلى أن جوردان هندسورن قائد ليفربول هو من حصد الجائزة التي سبق أن نالها صلاح في موسم 2017-2018.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن محمد صلاح لم يحصل على أي صوت في الاستفتاء في الموسم المنصرم.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ترتيب الخماسي صاحب الأصوات الأعلى هو: هندرسون وكيفين دي بروين نجمي مانشستر سيتي وماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد وفيرجيل فان دايك وساديو ماني نجمي ليفربول.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ترتيب باقي الخمسة عشر لاعب غير معروف لكن الجميع حصل على صوت واحد على الأقل، حيث تضم باقي القائمة: أرنولد وأليسون بيكر نجمي ليفربول وأرون وان بيساكا نجم مانشستر يونايتد وسترلينج وأجويرو نجمي مانشستر سيتي وآداما تراوري نجم وولفرهامبتون وداني إنجز نجم ساوثهامبتون وجاك جريليش نجم أستون فيلا وجيمس ماديسون وجون إيفانز نجم ليستر سيتي.

ونوهت الصحيفة البريطانية أن محمد صلاح نجح هذا الموسم في إحراز 19 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة في 33 مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول اخبار محمد صلاح اخبار ليفربول

أخبار تهمك

عاجل| شاهد.. أول رد فعل من ريم البارودي على خطوبة أحمد سعد من عارضة أزياء (فيديو)

منذ ساعتين

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة عن تصريح أثيوبيا الأخير حول سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

نابولي يحدد بديل كوليبالي من برشلونة

منذ أقل من ساعتين

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يرفض القاطرة الإفريقية ويختار صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 17 ساعة

الجيش الليبي يحذر الميليشيات من الاقتراب من سرت والجفرة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

4 قرارات حكومية جديدة تطبق هذا الأسبوع.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد فتحي يُوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

رد فعل نجم الأهلي بعد الخطأ الإداري بفسخ عقده مع القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مفاجأة غير سارة.. إثيوبيا تسعى لبناء 3 سدود أخرى (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إثيوبيا: لا نريد اتفاقا ملزما حول سد النهضة يقيدنا

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

رسميا.. محمد صلاح لاعب شهر ديسمبر في البريميرليج

صدمة جديدة لمحمد صلاح مع ليفربول

محمد صلاح في التشكيل المثالي لتاريخ إفريقيا بالدوري الإنجليزي

أخر أخبار ليفربول اليوم 1 نوفمبر| رسالة شديدة اللهجة من تريزيجيه إلى محمد صلاح.. مفاجأة كلوب.. صدمة نجوم الريدز

رسميًا.. محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين بالعالم في حفل الكرة الذهبية

صلاح ينافس فاردي على لقب هداف البريميرليج .. الفرعون المصري عينه على الجائزة للمرة الثالثة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:05 ص

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

09:32 م

رد فعل نجم الأهلي بعد الخطأ الإداري بفسخ عقده مع القلعة الحمراء

12:02 ص

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

09:42 ص

الجيش الليبي يحذر الميليشيات من الاقتراب من سرت والجفرة (فيديو)

08:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً