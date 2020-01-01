رابطة الكتاب لأفضل لاعب في البريميرليج تصدم محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن رابطة الكتاب لأفضل لاعب في البريميرليج وجهت صدمة قوية لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وذلك عقب إعلان نتيجة الاستفتاء الخاص بجائزة رابطة الكتاب لأفضل لاعب في البريميرليج لموسم 2019/2020.





وأشارت صحيفة ميرور البريطانية إلى أن جوردان هندسورن قائد ليفربول هو من حصد الجائزة التي سبق أن نالها صلاح في موسم 2017-2018.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن محمد صلاح لم يحصل على أي صوت في الاستفتاء في الموسم المنصرم.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ترتيب الخماسي صاحب الأصوات الأعلى هو: هندرسون وكيفين دي بروين نجمي مانشستر سيتي وماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد وفيرجيل فان دايك وساديو ماني نجمي ليفربول.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن ترتيب باقي الخمسة عشر لاعب غير معروف لكن الجميع حصل على صوت واحد على الأقل، حيث تضم باقي القائمة: أرنولد وأليسون بيكر نجمي ليفربول وأرون وان بيساكا نجم مانشستر يونايتد وسترلينج وأجويرو نجمي مانشستر سيتي وآداما تراوري نجم وولفرهامبتون وداني إنجز نجم ساوثهامبتون وجاك جريليش نجم أستون فيلا وجيمس ماديسون وجون إيفانز نجم ليستر سيتي.





ونوهت الصحيفة البريطانية أن محمد صلاح نجح هذا الموسم في إحراز 19 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة في 33 مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي.



