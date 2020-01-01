فاروق جعفر: لولا المجاملات التحكيمية لما تأهلنا لكأس العالم 90

فاروق جعفر: لولا المجاملات التحكيمية لما تأهلنا لكأس العالم 90
السبت 25/يوليه/2020 - 02:10 ص
رقية صلاح
فجر فاروق جعفر لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة بشأن مجاملة بعض الحكام للأندية المصرية في الثمانينات.
وقال جعفر عبر تصريحاته علي قناة الزمالك مع الإعلامي أحمد جمال الذي يقدم برنامج زملكاوي:" كانت الأندية المصرية في الثمانينات تتجامل من قبل الحكام الأفارقة".
وأضاف :"كنا نجتمع بالحكام قبل المباريات؛ ويسألوننا هل نريد أن يتم إحتساب لنا ركلة جزاء أو طرد لاعب محدد من الفريق المنافس".
واختتم تصريحاته قائلا :"صعدنا لكأس العالم 90 بالمجاملة ولولا التحكيم لما تأهلنا، وكان يتم تسجيل أهداف في مرمي مصر والحكام لا يحتسبونها عمداً".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا