ليفربول يرصد صفقة عربية جديدة

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي إلى تدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بصفقة عربية، خاصة بعد الخلل الدفاعي الذي عانى منه الفريق خلال الفترة الماضية.





ووجه ليفربول اهتمامه إلى الجزائري عيسى ماندي مدافع ريال بيتيس، للتعاقد معه هذا الصيف بقرار من يورجنكلوب مدرب الفريق.





وينتهي عقد ماندي مع ريال بيتيس نهاية الموسم المقبل 2020-2021، ومن غير المرجح أن يُجدد تعاقده، في ظل تعثر المفاوضات بين الطرفين، حسب ما أشارت تقارير صحفية.





واوضحت تلك التقارير أن ريال بيتيس قد يوافق على بيع اللاعب الجزائري مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني، في ظل تأثر النادي بأزمة فيروس كورونا.





ويدخل اللاعب دائرة اهتمام نيوكاسل، حيث يراقب ماندي منذ فترة، لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





جدير بالذكر أن المدافع صاحب الـ 28 عامًا، لعب 30 مباراة مع ريال بيتيس في جميع المسابقات هذا الموسم.



